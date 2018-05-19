Фильм Серебренникова «Лето» в Каннах наградили за саундтрек

Представляющая во Франции Каннский кинофестиваль кинокомпания BAC Films сообщила в Twitter, что музыка к фильму режиссера Кирилла Серебренникова получила награду в номинации «Лучший саундтрек».

Ее автором и исполнителем одной из ролей в фильме является Рома Зверь (Роман Билык).

В кинокартине «Лето» рассказывается история появления в ленинградском рок-клубе солиста группы «Кино» Игоря Цоя.

#Cannes 2018 - #Leto de Kirill Serebrennikov laur?at du prix #CannesSoundtrack2018 ! pic.twitter.com/i6SvP38ilY

— Bac Films (@BAC_FILMS) 18 мая 2018 г.