Газовый фарс дорого обошелся Прибалтике: аномальный дефицит в Латвии вызвал отказ от России

Одним из верных союзников США в газовой войне с Россией остаются государства Прибалтики. Однако верность финансовым интересам Вашингтона основана лишь на фарсе и не имеет никакого подкрепления реальными возможностями государств обеспечить себя необходимым объемом энергетических ресурсов.

В данном контексте весьма интересен факт, освященный местными СМИ. Так, издание Ньюинформ со ссылкой на Vesti.lv пишет, что недавно в Латвии был зафиксирован аномальный дефицит дров.

Если год назад дрова не пользовались никаким спросом, то теперь в Рижском порту березовая балансовая древесина стоит 56 - 58 евро за кубометр, хвойная – 61 - 62 евро за кубометр. По словам местного закупщика древесины Мариса Синийса, нынешней зимой стоимость дров в стране «взлетела до небес». В настоящий момент, несмотря на приближающееся лето, спрос на данный товар настолько велик, что образовался аномальный дефицит.

Так, можно наблюдать, что в Прибалтике в настоящий момент стоимость обычных дров начала приближаться к нефтяному ценнику, что говорит об острой нехватке энергоресурсов в этой стране. И в этой ситуации очевидна нелепость противостояния государств Прибалтики реализации газового проекта РФ «Северный поток-2», который способен обеспечить эти страны недорогими энергоресурсами.