Германия до 2022 года потратит на миграционную политику €78 млрд

Немецкое правительство потратит на миграционную политику 78 млрд евро до 2022 года. Об этом сообщил министр финансов Германии Олаф Шольц, передает DW.

Расходы федерального бюджета составят около 70 млрд евро. Еще 8 млрд евро до 2021 года должны быть направлены из федерального бюджета властям федеральных земель и коммун для покрытия их расходов на решение задач миграционной политики.

Наибольшей статьей расходов в миграционной политике ФРГ является борьба с причинами миграции на родине беженцев. На эти цели требуется 31 млрд евро. Еще 21 млрд евро необходимо направить на соцвыплаты беженцам.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия примет еще 10 тысяч беженцев.

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