Герой дня — епископ на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: гости смущены, пользователи сети в восторге

Если вы думали, что главными героями сегодняшнего дня станут лишь Меган Маркл и принц Гарри, церемонию бракосочетания которых уже окрестили главной свадьбой года, то вы ошибались. В сети сейчас разговоры не только о молодоженах, но и об одном из священнослужителей, принявших участие в грандиозном мероприятии.

Если вы смотрели церемонию в режиме онлайн, то вы наверняка догадались, о ком идет речь. В центре внимания — епископ Майкл Карри, глава Епископальной церкви (англиканской церкви в Америке), первый афроамериканец на этой должности.

Эмоциональная проповедь Карри, которого, к слову, пригласил лично принц Гарри, вошла в список самых ярких моментов дня: Майкл вещал собравшимся о любви друг к другу, экспрессивно жестикулируя и крутясь из стороны в сторону. Кого-то выступление епископа шокировало (с явным неодобрением за ним следили королева Елизавета II и сэр Элтон Джон), а кого-то заставило рассмеяться (Камилла Паркер-Боулз еле сдерживалась, а Дэвид Бекхэм открыто смеялся), но равнодушных, поверьте, не осталось.

Гарри же, как отметили зрители трансляции, выглядел несколько сконфуженным, а вот Меган не скрывала улыбки.

Принц Гарри и Меган Маркл

Словом, епископ из США запомнится гостям и зрителям свадебной церемонии актрисы и принца надолго =)