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» » Главная дорога - Тест-драйв подержанного Lifan Smily (19.05.2018)

Главная дорога - Тест-драйв подержанного Lifan Smily (19.05.2018)


Добавлено: 19 май 2018 в 15:27,
Главная дорога. Тест-драйв подержанного Lifan Smily последний выпуск 19 мая. Как эффективно и недорого уберечь капот и крылья автомобиля на трассе? Какая защита будет наиболее эффективна. Удар по центру России: гроза и ливни не оставили камня на камне от плиточных тротуаров. Раздавленные упавшими деревьями автомобили, тонущие на дорогах легковушки и форсирующие затопленные улицы пешеходы. Соцсети в эти минуты переполнены кадрами, которые лучше слов позволяют прочувствовать разгул ливня в европейской России. Самые яркие видео из Тулы. Новый глава Минтранса Евгений Дитрих обозначил приоритеты на ближайшие годы. В Министерстве транспорта представили нового главу ведомства. Кресло Максима Соколова занял его первый заместитель Евгений Дитрих.


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Добавлено: 19 май 2018 в 15:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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