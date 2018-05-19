Готовим с Алексеем Зиминым - Кинообед. Рецепты (19.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 21:27 ,

Готовим с Алексеем Зиминым. Кинообед. Рецепты последний выпуск 19 мая. Ведущий вдохновился мировыми киношедеврами и приготовил необычный обед по рецептам из известных фильмов. В меню – спагетти из “Крёстного отца”, рататуй со свиными ребрышками и сливочное пиво из “Гарри Поттера”. Рататуй представляет собой овощное блюдо французской кухни. Название происходит от слов «rata» — еда и «touiller» — мешать, помешивать. Рецепт рататуя – это один из вариантов овощных блюд, близких к рагу, соте, лечо. Обычно в него закладывают кабачки, перцы, баклажаны, помидоры, лук и чеснок и тушат на огне. Добавляют специи и средиземноморские травы.



