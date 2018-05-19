Грибаускайте приехала в Сербию и потребовала испортить отношения с Россией

Даля Грибаускайте прибыла в Сербию с официальным визитом, во время которого потребовала от президента Вучича «придерживаться общей с ЕС позиции по поводу РФ», а также «уважать инвесторов», сообщают литовские СМИ.

После переговоров с сербским лидером пресс-служба Грибаускайте распространила заявление. В нем говорится, что, цитата:

будущее Сербии в составе Евросоюза напрямую зависит от ее усилий и политической определенности идти в одном направлении с Европой.

Там же сообщается, что Сербия хоть и признает территориальную целостность Украины, однако не вводит санкции против России, как это сделал Запад, в том числе ЕС, а также участвует в устраиваемых Москвой военных учениях.

Кроме того, Грибаускайте заявила, что Литва инвестировала в Сербию 15 миллионов евро, однако литовские компании столкнулись в этом государстве с бюрократией, возникли хозяйственные споры, которые привели к убыткам.

Напомним, что Литва стала одной из стран (вместе с Германией, Нидерландами и Румынией), кто выступил против назначения конкретной даты вступления в ЕС Сербии.