Холостяк - 8 сезон, 11 выпуск, Кто покинул проект (18.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 14:13 ,

Холостяк 8 сезон 11 серия Кто покинул шоу. Украина последний выпуск 18 мая. Первой знакомиться с родителями холостяка пошла Иванка. Вначале они с Рожденом гуляли по улицам города, а затем герой познакомил девушку со своим старым другом. Встреча холостяка с Наташей началась с паники и истерик. Ведь Рожден предложил покататься на скейтборде, а девушка просто боялась упасть, да и вообще хотела романтическую прогулку. Последней знакомилась с родителями Рождена Галя. Вместе с мамой холостяка девушка отправилась на шопинг, где они легко и очень непринужденно провели время.



