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Илон Маск назвал цену поездки по построенному The Boring Company тоннелю


Добавлено: 19 май 2018 в 02:56, Категория: Технологии
Илон Маск назвал цену поездки по построенному The Boring Company тоннелю
Илон Маск и директор The Boring Company Стив Дэвис рассказали о проекте высокоскоростных подземных магистралей Loop, который компания планирует построить в Лос-Анджелесе совместно с метрополитеном города. По словам предпринимателя, разработка позволит горожанам перемещаться между центром города и аэропортом за восемь минут.

Одна капсула под названием Loop вмещает до 16 человек, билет на нее обойдется в $1. На тестах капсулы разгонялись до нескольких сотен километров в час, их средняя скорость составит около 240 километров в час. Метрополитен Лос-Анджелеса вскоре пообещал опубликовать подробности партнерства с компанией Маска.
Сейчас The Boring Company в процессе согласования первого тоннеля под Лос-Анджелесом, отмечает CNN. Этот проект должен стать первым шагом к 60-мильной туннельной сети по всему городу. Туннель из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, например, может быть построен за несколько недель, оценил сроки строительства исполнительный директор компании Стив Дэвис в беседе с CNN.

TechCrunch отмечает, что на презентацию проекта в синагоге Лос-Анджелеса Маск опоздал на 25 минут, иронично объяснив задержку пробками. Во время презентации он рассказал, почему летающие машины не подходят для решения проблемы пробок. Тоннели, по его мнению, менее стрессовый транспорт для пассажиров, чем летающие автомобили, но все еще такой же «веселый», как они.
Вместе с Маском и Дэвисом в ходе встречи на сцене находилась улитка The Boring Company по имени Гэри. По словам Маска, одна из целей его компании — бурить тоннели с такой же скоростью, с которой перемещается улитка.

Основатель SpaceX и Tesla опубликовал в Twitter концепт подземного электробуса, разработкой которого занимается The Boring Company, в марте. Новый вид транспорта способен автоматически переключаться между тоннелями и лифтами, уточнял он.

Маск пояснял, что для его реализации должны быть созданы тысячи маленьких станций размером в одно парковочное место. Это главное отличие нового транспорта от метро, которое требует строительства крупных станций, говорил он. С помощью подземных электробусов можно будет перевозить и автомобили, но в первую очередь проект ориентирован на тех, «кто не может позволить себе машину», уточнял бизнесмен.

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Добавлено: 19 май 2018 в 02:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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