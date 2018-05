Илон Маск назвал стоимость поездки на Loop-капсулах

Илон Маск и директор The Boring Company Стив Дэвис заявили, что стоимость одного билета на поездку на капсуле высокоскоростных подземных магистралей Loop будет стоить всего доллар. Как сообщает CNN, их средняя скорость составляет 240 км/ч, что позволит попасть из центра Лос-Анджелеса в аэропорт за восемь минут.

В настоящее время The Boring Company согласовывает первый тоннель под городом. Планируется построить 60-мильню сеть по всему Лос-Анджелесу. Стив Дэвис заявил, что тоннель из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско может быть построен за несколько недель.

В каждой капсуле Loop помещается 16 человек. Метрополитен Лос-Анджелеса пообещал вскоре обнародовать подробности партнерства с компанией Илона Маска.

Thanks for the Boring invite! Exciting Technology. Since SCOTUS ruled sports betting will now be legal outside of Vegas, let me know when I can wager on the Boring machine vs the snail. pic.twitter.com/DO4J6Hezmu

— Jim Lancaster, Ed.D. (@LancasterJ) 18 мая 2018 г.