Иран посулил вернуться к ядерной программе

Глава Организации атомной энергетики страны Али Акбар Салехи пригрозил возобновить обогащение урана до 20% в случае, если европейские партнеры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) выйдут из соглашения. Об этом сообщает Reuters.

Салехи заявил, что Иран намерен подождать и посмотреть, к чему через несколько недель приведет выход США из соглашения.

Глава иранской ядерной программы также заявил, что США нельзя доверять, но ЕС пообещал помочь в сохранении сделки.

«Мы надеемся, что их усилия материализуются ... действия Америки ... показывают, что это не заслуживающая доверия страна в международных отношениях», — сказал Салехи.

Ранее Еврокомиссия заявляла о готовности к противодействию санкциям США, направленным против Ирана. Она подтвердила, что будет защищать интересы европейских компаний, которые инвестируют в Иран. Крое того, лидеры ЕС сообщили, что будут следовать СВПД.