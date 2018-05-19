Исполком СНГ не получил от Украины уведомлений об отзыве ее представителей

Исполком СНГ пока не получил уведомлений от Украины об отзыве ее представителей из всех уставных органов СНГ, пишет РИА «Новости» со ссылкой заместитель руководителя пресс-службы исполкома Вера Якубовская.

Президент Украины Пётр Порошенко ранее заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ). «Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов стран СНГ. Нам больше нечего там делать, мы двигаемся дальше в Европу», — сказал он.

«У нас сегодня выходной. По состоянию на вчерашний день, никаких уведомлений мы не получали. А что будет за выходные, мне трудно сказать», — сказала Вера Якубовская. Руководитель пресс-службы исполкома СНГ Владимир Никаноров напомнил, что это не первый раз, когда представители Украины заявляют что-либо, «но далее последствий никаких нет».

«Задайте украинской стороне (вопрос): кого персонально они отозвали на этот раз? Дело в том, что в аппарате исполкома (СНГ) сейчас нет сотрудников от Украины… Прежде, до 2014 года, в исполкоме представители Украины занимали достаточно высокие должности: заместитель председателя, директор департамента, заместитель директора департамента. Это серьезные были должности. Но в 2014 году они предыдущих отозвали, а новых не назначили», — напомнил Никаноров.

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