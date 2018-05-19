Итальянское «Движение 5 звёзд» одобрило правительственный контракт с «Лигой»

Активисты итальянского «Движения 5 звёзд» в пятницу одобрили правительственный контракт с партией «Лига».

Согласно результатам голосования, традиционно проводившегося с использованием оперативной интернет-платформы Rousseau, документ поддержали более 94% официально зарегистрированных членов организации, сообщил в своём блоге руководитель Д53 Луиджи Ди Майо.

«В течение всего дня участие было активным, — подчеркнул он. — Как зафиксировал нотариус, выступавший гарантом правильности проведения голосования, в нём через Rousseau приняли участие 44 тысячи 796 человек, каждого из которых мы хотим поблагодарить. 42 тысячи 274 человека проголосовали «за» и 2 тысячи 522 — «против». «Движение 5 звёзд» одобрило контракт для правительства».

В воскресенье аналогичный референдум по поводу программы формируемого коалиционного правительства также проведёт «Лига». Для этого в городах будут развёрнуты палатки с урнами для голосования. Принять участие в нём смогут не только «лигисты», но и все избиратели, поддерживающие правоцентристскую коалицию, в которую также входят партии «Вперёд, Италия» и «Братья Италии».

Одним из основных препятствий на пути создания «жёлто-зелёного» коалиционного правительства с участием Д5З и «Лиги» остаётся нерешённый вопрос о кандидате на пост премьера страны.

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