Кадыров рассказал о попытке захвата прихожан церкви в Грозном

Четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного, рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, пишет РИА «Новости».

«Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены», — сказал Кадыров.

По его словам, от полученных ранений скончался полицейский. Один прихожанин получил ранения средней тяжести.

Кадыров сказал, что он немедленно прибыл на место происшествия, где «непосредственно осуществлял контроль за проведением спецоперации, она заняла лишь несколько минут».

«В настоящее время принимаются меры по установлению личностей уничтоженных боевиков, место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов», — отметил Кадыров.

Сейчас устанавливаются личности боевиков, место происшествия оцеплено.

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