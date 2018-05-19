Кадыров рассказал об уничтожении четырех боевиков в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал ТАСС о ликвидации четырех боевиков, которые напали на прихожан церкви Архангела Михаила в центре Грозного.

«Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены. Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран», — уточнил Кадыров, лично побывавший на месте происшествия.

Он также сообщил, что от полученных ранений скончался один полицейский и один из прихожан получил ранения средней тяжести. По словам Кадырова, сейчас предпринимаются меры по установлению личностей боевиков.

Собеседник агентства в правоохранительных органах утверждает, что в результате атаки погиб один прихожанин.

Источники «Интерфакса» сообщили, что в ходе спецоперации погибли двое полицейских и один прихожанин. Они также сообщили, что боевики были вооружены 10 бутылками с горючей смесью, обрезом, ножами и топориками.

В Махачкалинской епархии сообщили, что в церкви в момент нападения было 70-80 человек.

В Грозном боевики попытались захватить церковь: погиб полицейский https://t.co/aoYJQVNZgN pic.twitter.com/jWf0hIIsY0

— НТВ (@ntvru) 19 мая 2018 г.