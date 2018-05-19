Камеди Баттл. Новый сезон - 16 выпуск (18.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 14:13 ,

Шоу Comedy Баттл 1 сезон 16 серия последний выпуск 18 мая. На Гавайских островах с новой силой начал извергаться вулкан Килауэа. Он выбросил гигантское облако раскаленного пепла на высоту девять километров, и по данным специалистов, активность вулкана может еще возрасти. Объявлен красный, самый высокий уровень опасности. Авиалайнерам запрещено пролетать в этом районе. Власти призвали местных жителей оставаться в укрытиях. В борьбу вступают 80 юнитов, среди которых много знакомых лиц: победители прошлых сезонов «Comedy Баттл» дуэт «Лена Кука», Игорь Чехов и Михаил Кукота и многие другие. Победитель получит главный приз – 5 миллионов рублей.



