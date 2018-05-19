Кирилла Вышинского перевели в следственный изолятор

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский переведен в следственный изолятор, сообщил РБК его адвокат Андрей Доманский.

«Кирилл Вышинский переведен из изолятора временного содержания в следственный изолятор. Мы готовим апелляционную жалобу, которую мы подадим в понедельник. Состояние здоровья Кирилла удовлетворительное», — сказал Доманский.

Вышинский был задержан 15 мая в Киеве, после чего перевезен в Херсон. В этот же день СБУ провела обыски в редакции РИА Новости Украина и дома у корреспондента агентства Людмилы Лысенко.

Украинская Генпрокуратура подозревает сотрудников РИА Новости Украина в государственной измене. Они, имея двойное гражданство, могли участвовать в «дезинформационной войне». Вышинский назвал эти обвинения безосновательными, но херсонский суд 17 мая арестовал его на два месяца.

МИД России направил Киеву ноту протеста. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналиста и о привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности.