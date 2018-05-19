Китай и США: Трамп выполнит свои обещания (ВИДЕО)

Журналист Дмитрий Перетолчин и китаист Николай Вавилов рассказывают о том, как устроена политическая элита Китая, чем отличаются армейцы, шанхайцы и комсомольцы.

На чём была построена китайская экономическая модель последние 25 лет, почему Трамп хочет пересмотреть торговые дисбалансы с КНР.

Почему в США уверены, что Китай будет вынужден отступить, как это связано с арестом сторонников Си Цзиньпина по всему миру.

Обладает ли китайский лидер полнотой власти в стране, к чему привело углубления либерализации в высшем руководстве. Какие мифы существуют о Китае, насколько они правдивы. Что будет в Китае через 10 лет, почему это так важно для России.