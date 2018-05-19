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» » Китай впервые показал оскал России: Москва получила тревожный сигнал - СМИ

Китай впервые показал оскал России: Москва получила тревожный сигнал - СМИ


Добавлено: 19 май 2018 в 09:19, Категория: Политика
Китай впервые показал оскал России: Москва получила тревожный сигнал - СМИ

СМИ передают о тревожном сигнале для России стороны Пекина, который последовал впервые за продолжительные годы сотрудничества.

В частности, 17 мая Пекин публично выразил недовольство действиями «Роснефти». Дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Vietnam B.V. приступила к бурению нефтеносного шельфа Вьетнама, который в Китае считают своей территорией.

Китайский МИД выступил с заявлением:

Глава МИД КНР выступил с требованием с уважением относиться к суверенитету Китая и предупредил, что данные действия («Роснефти») могут негативно сказаться на отношениях с государствами, которые нарушают китайский суверенитет.

Эксперты отмечают, что для тонкого Востока данное заявление является крайне резким, и должно вызвать внимание со стороны России. Как известно, Россия и Китай в силу ряда причин являются стратегическими партнерами во многих сферах.


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Добавлено: 19 май 2018 в 09:19, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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