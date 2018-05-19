Климпуш-Цинцадзе: европейская идея для украинцев – не просто лозунг

Европейская идея для украинского народа является не просто лозунгом, а ежедневной борьбой. Об этом в Facebook заявила вице-премьер-министр Ивонна Климпуш-Цинцадзе.

«Именно за выбор европейской идентичности и решительный отказ от советского прошлого мы ежедневно расплачиваемся военной агрессией Российской Федерации. Поэтому европейская идея для украинского народа – это не просто лозунг, это ежедневная борьба», – написала она.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина станет членом большой европейской семьи.

Фото: Слово и дело