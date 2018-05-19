Клуб НХЛ "Питтсбург" подписал контракт с финским защитником Юусо Риикола

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Клуб НХЛ "Питтсбург" заключил соглашение с защитником сборной Финляндии Юусо Риикола, сообщается на официальном сайте "Пингвинз".

Контракт с 24-летними игроком рассчитан на один год.

Риикола на протяжении всей профессиональной карьеры выступал только за один клуб – финский "КалПа". В прошлом сезоне в составе команды он провел 65 игр и набрал 25 очка (8 шайб + 17 передач).

Риикола был включен в состав сборной Финляндии на проходящий в данный момент в Дании чемпионат мира, где провел 8 игр и сделал 2 передачи. Финская команда завершила борьбу на стадии четвертьфинала, уступив сборной Швейцарии - 2:3.