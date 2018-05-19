Королевская свадьба: свадебный образ Меган Маркл

Для самого торжественного дня в своей жизни Меган выбрала лаконичное платье с длинным шлейфом и фатой. Свадебное платье невесты было разработано известным британским дизайнером Клэр Вайт Келлер.

Отметим, что Вайт Келлер в 2017 году стала первой женщиной — креативным директором французского Дома моды Givenchy.

Меган появилась на церемонии в белоснежном изысканном платье, созданным из эксклюзивного двойного шелка-кади. Модель с рукавами три четверти и с длинным шлейфом подчеркнула точеную фигуру Маркл. Основной акцент в дизайне был сделан на фигурный вырез, который открывает плечи невесты.

Также образ Меган дополняла пятиметровая фата, украшенная вышитым вручную цветочным орнаментом (он состоит из изображений цветов, которые растут в 53 странах Содружества Великобритании).

Букет для невесты помогал составлять сам принц Гарри. В композицию букета вошли незабудки — любимые цветы принцессы Дианы, лилии, астильба, жасмин, астранция и мирт (обязательная составляющая свадебного букета королевских невест в Британии).

Также Елизавета II одолжила Меган на свадьбу бриллиантовую тиару королевы Мэри.