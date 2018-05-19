Крушению лайнера на Кубе предшествовал «странный разворот»

Очевидцы крушения Boeing 737 около аэропорта Гаваны рассказали о «странном маневре», который свершил лайнер компании Global Air Mexico (Damojh), перед крушением. Об этом порталу Сibercuba рассказал начальник отдела коммуникаций мексиканского перевозчика.

Он сообщил, что самолет за несколько секунд до аварии попытался вернуться в аэропорт. После этого он столкнулся с электрическими проводами. Представитель Global Air Mexico заявил, что произошедшее кажется «очень странным», и компания намерена расследовать случившееся.

Самолет упал 18 мая на территории между аэропортом Гаваны и городом Сантьяго-де-Лас-Вегас в муниципалитете Бойерос. Издание Granma сообщает, что на борту находились 104 пассажира и девять членов экипажа.

Кубинская газета сообщила, что гражданами других государств были только пять человек. В российском посольстве на Кубе изданию сообщили, что граждан РФ среди пострадавших и погибших не было. Спасателям удалось обнаружить четырех выживших. Все они были госпитализированы, однако позже один из них умер.

Президент РФ Владимир Путин направил главе Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу телеграмму со словами соболезнования и поддержки.