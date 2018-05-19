Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу

Глава МИД РФ Сергей Лавров отменил запланированные визиты на Кубу и в Аргентину.

«В связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства визиты министра иностранных дел в Аргентину и на Кубу в запланированные дни не состоятся», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом на встрече Совета министров иностранных дел стран «большой двадцатки» в Аргентине Россия будет представлена на уровне заместителя министра.

Напомним, визит Лаврова на Кубу был запланирован на 22 мая.