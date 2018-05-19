Лера Кудрявцева одновременно станет молодой мамой и бабушкой

С недавних пор в Сети не утихают разговоры о том, что Лера Кудрявцева в ближайшем будущем станет мамой во второй раз. Сама Лера никак не комментирует эту новость. Однако и она сама, и ее муж публикуют снимки, на которых можно разглядеть округлившийся живот Кудрявцевой.

Однако в Сети появилась новая информация, касаемая теледивы. Оказывается, очень скоро она еще станет и бабушкой.

У Леры есть взрослый сын от предыдущего брака. Молодой человек состоит в гражданском браке с женщиной, которая совсем скоро родит ему ребенка. Так что Кудрявцева практически одновременно станет и молодой мамочкой и бабушкой.