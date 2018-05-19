Литва провела репетицию приёма крупных сил НАТО на случай конфликта

В Вильнюсе прошли учения по подготовке к приёму крупных сил НАТО в случае «ухудшения в стране ситуации с безопасностью». Эксперты считают, что репетиция проведена в ожидании мифической агрессии со стороны России. Читайте по теме
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«Есть пробелы в юридическом регламентировании либо неясности, либо двусмысленности», — пояснил журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис. По его словам, эти учения показали, как следует действовать правительству, «какие ещё домашние задания надо выполнить, чтобы не было дискуссий с правовой точки зрения».
Учения под названием «Хозяин Литвы» проходили в департаменте государственной безопасности. В них также приняли участие полицейские, пожарные, пограничники и члены правительства. Они отрепетировали решение вопросов, связанных с выделением участков для дислокации войск союзников, вырубки лесов, обеспечения военных топливом и другими ресурсами. По мнению министра обороны Раймундаса Кароблиса, учения показали, что государство способно принимать политические решения.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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