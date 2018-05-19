Македонию могут переименовать в Илинденскую Македонию

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что Греция требует переименования бывшей югославской республики Македония (БЮРМ). Как сообщает РИА Новости, название Илинденская Македония является наиболее приемлемым для обеих стран.

Афины настаивают на переименовании станы для того, чтобы ее не путали с греческой провинцией. В Греции подозревают Скопье в проведении политики ирредентизма, то есть, в попытках воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Этот спор тянется уже 30 лет и мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз.

«С полной ответственностью, вниманием и приверженностью государственным интересам я проинформировал главу государства, Собрания (парламента), лидеров ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ о том, что правительства Македонии и Греции разговаривают об опциях для решения, которое может быть принято обеими сторонами. Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом, по-английски — Republic of Ilinden Macedonia, на албанском — Republika Ilindenase e Maqedonisё», — заявил Заев.

Предложенное название связано с Илинденским восстанием против Османской империи в 1903 году.