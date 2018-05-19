Манчини ставит перед собой задачи привести сборную Италии к победе на ЧЕ и ЧМ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини заявил, что ставит перед собой задачу вывести команду на уровень, который позволит победить на чемпионате Европы и мира.

Сборная Италии не сумела отобраться на чемпионат мира-2018, уступив в стыковых матчах команде Швеции. После этого пост главного тренера "Скуадры адзурры" покинул Джанпьеро Вентура.

"К сожалению, в футболе случаются неудачи, мы должны вернуть команду на место, которого она заслуживает. Сборная Италии всегда являлась одной из сильнейших в мире, поэтому мы надеемся, что обстоятельства будут способствовать тому, чтобы достичь этой цели. Мои основные задачи совпадают с теми, которые всегда стояли перед командой.... вывести ее на уровень, который позволит выиграть чемпионат Европы и чемпионат мира. Никаких других задач нет", - сказал Манчини, которого цитирует Football Italia.

В понедельник было объявлено, что итальянский специалист Манчини, досрочно расторгнув контракт с санкт-петербургским "Зенитом", возглавил сборную Италии. Соглашение тренера с Итальянской федерацией футбола (FIGC), по данным СМИ, рассчитано на два года.