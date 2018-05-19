Марго Овсянникова и Никита Турчин объявили себя парой

С Марго у нас взаимная симпатия. Она сказала, что единственное для нее препятствие — это ее мама. Мол, она не может быть со мной вместе, потому что ее мама не разрешает, и будто она сказала: «Дорогая Маргоша, одумайся, пожалуйста, он еще слишком молод»… Я сказал Марго, что проблема решаема: взял телефон и позвонил ее маме. Ее даже не нужно было переубеждать, она сказала: «Флаг вам в руки, даю зеленый свет, строй с ней отношения, будь очень аккуратен. Я люблю свою дочь, не наделай с ней глупостей».Мы с Нонной поцеловались. И Марго сегодня говорит, что сердце ее разбито, спрашивает, как так. Я говорю: «Подожди, Марго, мы с тобой не в отношениях, мы не объявляли себя парой. Я свободный. Почему я проявляю симпатию в стекло, не получая ничего в ответ? Ты вроде бы говоришь мне «да», но в тот же момент отталкиваешь»… Она находит элементарные причины, чтобы от меня съехать. Но сегодня мы на тете объявили себя парой, я сказал, что мы друг другу нравимся, поэтому заселяемся. Все, мы будем вместе.Мне нравится, что Марго легкая, ненавязчивая. С ней постоянно легко и весело находиться. И я чувствую, что пилить мозги она мне не будет. Поэтому я хочу именно такой легкости в отношениях. Поставить нас рядом — у нас пара двух улыбашек, мы бы очень хорошо вместе смотрелись.