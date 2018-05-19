Медики рассказали, как с помощью лимона бороться с раком груди

Лимон в силу повышенного содержания витамина C и многих других полезных микроэлементов считается очень полезным.

Так, американские исследователи из Университета штата Аризона обнаружили неожиданный лечебный эффект лимона. Как выяснилось, содержащиеся в нем вещества эффективны в борьбе с таким заболеванием, как рак груди.

Известно, что один из этих компонентов — d-лимонен, маслянистая субстанция из кожуры разных видов цитрусовых. Участницам эксперимента, 43 женщинам, имевшим рак молочной железы, ежедневно в течение двух недель до операции давали по 2 грамма d-лимонена. Эта добавка, как впоследствии оказалось, поспособствовала значительному оздоровительному эффекту.

Авторы исследования отметили: «Количество онкологических новообразований после употребления микроэлемента снизилось на 22%. Также снизилась концентрация циклина D1, оказывающего большее влияние на темпы развития онкологического заболевания».

Наука хорошо знакома с данным веществом, и раньше уже звучали предположения о том, что d-лимонен может оказаться эффективным для профилактики и лечения рака молочных желез и других тканей: d-лимонен уже давно подтвердил свою способность обеззараживать токсичные вещества и оздоровлять печень.

В результате целого ряда медицинских и биохимических исследований были получены данные о гормонорегулирующем эффекте d-лимонена по детоксикации эстрогенов путем индуцирования синтеза соответствующих ферментов в печени. Именно его и связывают с противораковым действием этого вещества.