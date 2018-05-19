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» » Мединский открыл в Москве всероссийскую «Ночь музеев»

Мединский открыл в Москве всероссийскую «Ночь музеев»


Добавлено: 19 май 2018 в 21:00,
Мединский открыл в Москве всероссийскую «Ночь музеев»

Министр культуры РФ Владимир Мединский в субботу дал старт всероссийской акции «Ночь музеев», пишет ТАСС.

«Мы открываем сегодня двенадцатую »Ночь музеев«, — сказал Мединский. Он добавил, что если изначально в акции принимали участие в основном московские музеи, то с 2013 года она стала всероссийской. Читайте по теме

Увидеть шедевры из запасников и не заснуть


Торжественное открытие состоялось в филиале Государственного Литературного музея — музее Серебренного века.

Мединский напомнил, что тема этого года — »Шедевры из запасников«. По словам министра, основные коллекции музеев хранятся в запасниках, посетители могут видеть лишь »около 7-8 процентов фондов«. Он отметил, что »в 2012 году из 89 млн музейных экспонатов постоянно экспонировались 4,5 млн, сейчас — около 7 млн", что говорит об активном развитии хранилищ.

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Увидеть шедевры из запасников и не заснуть


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Добавлено: 19 май 2018 в 21:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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