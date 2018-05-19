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Мемория. Игорь Тер-Ованесян


Добавлено: 19 май 2018 в 10:00, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Игорь Тер-Ованесян

19 мая 1938 года родился Игорь Тер-Ованесян, прыгун в длину.

Личное дело

Игорь Арамович Тер-Ованесян (80 лет) родился в Киеве (Украинская ССР), в спортивной семье. Отец, Арам Тер-Ованесян, был заслуженным мастером спорта, легкоатлетом и тренером, призером знаменитой Спартакиады 1928 года в двух видах программы: метании диска и прыжках в длину с места. Мать - Валентина Ильинская – увлекалась волейболом и теннисом.

После начала Великой Отечественной войны семья была эвакуирована в Бухару, где мать умерла от брюшного тифа. Игорю на тот момент было около четырех лет.

В 1945 году отец с Игорем и его старшей сестрой Викторией перебрался в Ереван, где ему пообещали выделить квартиру. Он занял пост заведующего кафедрой легкой атлетики Государственного института физической культуры и спорта Армении и главного тренера республиканской сборной. Однако квартиру им так и не дали, поэтому через некоторое время Тер-Ованесяны переехали в Москву, где отец стал работать в Московском институте физкультуры. Жили в общежитии, расположенном на территории института, и Игорь целые дни проводил на институтском стадионе. Наблюдая за учебными занятиями студентов, пытался повторять за ними элементы легкоатлетических упражнений. Под руководством отца начал заниматься легкой атлетикой. Осваивал многие дисциплины, но в итоге выбрал прыжки в длину. «Долго не мог решить, какой же вид королевы спорта, как называют легкую атлетику, мне нравится больше всего. Удавалось вроде бы все – и бег, и прыжки, и даже метание. Но вот когда мне было 16 лет, в 1954 году, я неожиданно для себя самого прыгнул в длину на 6 метров 84 сантиметра. Это был рекорд СССР для юношей моего возраста. Тогда я понял: мой вид – прыжки в длину», - рассказывал спортсмен.

В 1953 году Тер-Ованесяны вновь переехали на Украину, теперь уже во Львов, где отец получил пост завкафедрой методики спортивной подготовки в местном Институте физкультуры. Только во Львове, наконец, у них появилась отдельная квартира.

В 1955 году Игорь поступил во Львовский институт физической культуры, а на следующий год его взяли в сборную СССР. В 18 лет он уже поехал на свою первую Олимпиаду в Мельбурне. Выступил неудачно – во всех трех попытках квалификационных соревнований заступил за черту отталкивания и не попал в финал.

Но уже в следующем, 1957 году, Тер-Ованесян стал чемпионом СССР, а еще спустя год –

- в 1958 году - чемпионом Европы по легкой атлетике на открытом стадионе (Стокгольм)

В 1960 году на Олимпиаде в Риме Тер-Ованесян впервые в жизни преодолел 8-метровый рубеж, что до него удавалось сделать немногим. Он прыгнул на 8 метров 4 сантиметра, установив тем самым европейский и всесоюзный рекорды. Впереди него были только два американца – Ральф Бостон (8,12 м) и Робертсон – (8,11 м). В итоге советский спортсмен завоевал бронзовую медаль.

В том же 1960 году получил квартиру в Москве и переехал в столицу.

В 1962 году первым из советских спортсменов установил рекорд мира, прыгнув на 8 метров 31 сантиметр, и стал двукратным чемпионом Европы.

Зимой 1963 года трое советских легкоатлетов — Валерий Брумель, Валерий Булычев и Игорь Тер-Ованесян — впервые приняли участие в серии зимних стартов в США, в том числе и в открытом чемпионате Соединенных Штатов Америки. Легкоатлет стал первым советским чемпионом США. Ему удалось дважды переиграть непобедимых до того американцев. Незадолго до этого завершился Карибский кризис, и местная пресса писала: «Мы ждали советских ракет с Кубы, а они в "Мэдисон-сквер-гарден"»!

Свое достижение в Риме Тер-Ованесян повторил в 1964 году на Олимпиаде в Токио, где также стал бронзовым призером. Затем был чемпионат Европы в Афинах, по результатам которого он стал трехкратным чемпионом Европы.

В 1971 году выиграл первый зимний чемпионат страны.

В 1972 году Тер-Ованесян в пятый раз поехал на Олимпиаду – мюнхенскую. Она закончилась для него так же, как и самая первая, в Мельбурне: он вновь совершил три заступа в квалификационных состязаниях и не попал в финал. После этого решил завершить свою спортивную карьеру и перешёл на тренерскую работу.

С 1972 года по 1976 год занимал должность заместителя главного тренера Управления легкой атлетики Спорткомитета СССР, затем работал старшим тренером по прыжкам в длину профсоюзной школы высшего спортивного мастерства (1976-1978).

Сперва стал старшим тренером сборной СССР по прыжкам в длину. Потом – главным тренером сборной по прыжкам. А в 1983 году его назначили главным тренером сборной СССР по лёгкой атлетике. Этот пост Тер-Ованесян занимал вплоть до 1989 года.

В 1989-1992 годах возглавлял Федерацию легкой атлетики СССР.

Последней Олимпиадой, где Тер-Ованесян выступал в качестве тренера, стала барселонская 1992 года. Он возглавлял на ней легкоатлетическую сборную СНГ.

С 1993 года по 2000 год работал заместителем председателя Комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму.
В 1994 году был назначен заместителем председателя Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту. С 1991 является членом центрального совета Международной федерации легкой атлетики (IAAF Council Member).

В 1998 году Тер-Ованесяну было присвоено звание Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации.

В 2000 году возглавил общероссийский фонд «Спорт против наркотиков», в 2001 году стал председателем Главного тренерского совета сборных команд Спорткомитета России.
Кандидат педагогических наук, профессор кафедры лёгкой атлетики Московской государственной академии физической культуры. Опубликовал несколько научных монографий и книг.

В настоящее время Игорь Тер-Ованесян живет на два дома: в Москве и Владимирской области, в деревне Журавлиха. «Там у меня свой клуб, куда приезжают заслуженные ветераны и просто любители легкой атлетики. Провожу мастер-классы и соревнования.

В длину не прыгаю, но в теннис играю», - рассказывает спортсмен.

По его словам, он занимается «тем, что по душе». В частности, много рисует и даже собирается организовать выставку своих работ.

Игорь Тер-Ованесян. 18.10.1964г. Wikimedia Commons

Чем знаменит

Имя Игоря Тер-Ованесяна стоит в одном ряду с именами таких прославленных советских легкоатлетов, как Валерий Брумель и Сергей Бубка. По результатам опроса, проведенного IAAF в 1997 году, Тер-Ованесян занял 5-е место в списке лучших прыгунов мира за всю историю легкой атлетики. В течение многих лет он на равных конкурировал с американскими атлетами, в частности с Ральфом Бостоном.

Дважды Тер-Ованесян устанавливал рекорды мира.

Спортивный путь легкоатлета продолжался более двух десятилетий, 17 лет из которых он выступал за сборную СССР.

По сей день Игорь Тер-Ованесян остается единственным в истории легкоатлетом-прыгуном в длину, принявшим участие в пяти Олимпиадах.

О чем надо знать

Тер-Ованесян улучшил рекорд страны в общей сложности на 60 см, став первым прыгуном Европы, преодолевшим 8-метровый рубеж. В течение 28 лет его рекорд не могли побить в СССР и 16 лет – в Европе.

Свой лучший прыжок легендарный спортсмен совершил в 1967 году в Мексике, прыгнув на 8 м 35 см и повторив тем самым мировой рекорд американца Ральфа Бостона, соперничество с которым у него продолжалось восемь лет.

Однако на Олимпиаде 1968 года в Мехико эти рекорды померкли. В финале олимпиады «техасский кузнечик» Боб Бимон вошел в историю мирового спорта и легкой атлетики феноменальным прыжком на 8 м 90 см. Этот результат называли «прыжком в XXI век» и «полетом в будущее».

«Когда после его сверхдальнего прыжка на большом электронном табло вспыхнули цифры "8,90", Бимон даже не понял вначале, что произошло. Он, видимо, не был знаком с метрической системой измерения. Но подошел Бостон и сказал: "Ты сделал 29 футов! " И только после этих слов Бимон осознал, что сотворил нечто непостижимое. Он бросился на колени и стал целовать землю, на которую капали первые капли теплого мексиканского дождя. Бимон перекрыл наш с Бостоном мировой рекорд сразу на 55 сантиметров! Это повергло всех нас в настоящий шок. То, что происходило потом, борьбой назвать было нельзя», - вспоминал Тер-Ованесян.

Можно сказать, что этот прыжок Боба Бимона поставил крест на карьере целого поколения прыгунов в длину. «Сами фантастические цифры "8,90" отбивали всякую охоту соревноваться, ибо и мне, и Бостону было ясно: не то чтобы превзойти, но даже приблизиться к этому удивительному результату невозможно ни сейчас, ни в ближайшие годы», - признавался спортсмен.

Прошло 23 года, прежде чем другой американский прыгун - Майк Пауэлл - побил рекорд Боба Бимона, прыгнув на 8 м 95 см.

Прямая речь

О допинге (Интервью АиФ 25.09.2013): «Допинг, конечно, появился не вчера. Я помню, как много лет прыгал с немцем Беером, обыгрывая его одной левой. И вот в 1968 г. в Мексике он вдруг лихо меня обошёл... В ГДР тогда, пожалуй, первыми просекли фармакологические преимущества. Это была революция: ба-бах - и немцы начали выстреливать по всем фронтам. Получалось, что они вроде как с атомной бомбой, а мы против них с палкой. Конечно, наши в долгу не остались. Про себя скажу: я в этом плане чист. Но порой размышляю: вот если у меня с допингом результат будет лучше, при этом даётся 100% гарантии, что ничего не найдут? Конечно, сожру! Думаю, все так сделают».

О нравственности в спорте (там же): «Я давно пришёл к выводу: великие чемпионы, большие спортсмены, как правило, - люди малоприятные. Вся их жизнь крутится вокруг одной цели. Если что-то может помочь её достижению, они без раздумья за это ухватятся. Если что-то отвлекает, пусть и имеет какую-то моральную ценность, - от этого надо избавляться. Так всегда было. И я, пожалуй, здесь не исключение».

О подготовке олимпийского резерва: «Сейчас в легкую атлетику берут всех желающих, абсолютно не обращая внимания на предрасположенность ребенка к той или иной дисциплине. В итоге дети просто теряют время, а наставники работают вхолостую. Я не говорю, что люди не могут заниматься легкой атлетикой. Да пожалуйста. Но, если Вы не прошли отбор, то тренируетесь на платной основе. Почему государство должно инвестировать в занятия женщин и мужчин, у которых нет перспектив в определенном роде деятельности? Возможно, в другой сфере они будут востребованы, а спортом продолжат заниматься для общего развития. Если система останется прежней, то настоящие чемпионы исчезнут. Их не станет, потому что мы их не ищем».

7 фактов об Игоре Тер-Ованесяне



В общей сложности рекордом Европы для закрытых помещений Тер-Ованесян владел 28 лет, пока его не улучшил армянин Роберт Эммиян.



Тер-Ованесян 12 раз становился чемпионом СССР по прыжкам в длину. Это наибольшее количество побед в одном виде спорта на чемпионатах страны. Такое же количество чемпионских титулов на счету только у двух человек - шестовика Николая Озолина и копьеметателя Яниса Лусиса.



Игорь Тер-Ованесян – единственный европеец и единственный белый среди рекордсменов мира по прыжкам в длину за последние 70 лет. Остальные атлеты негритянского происхождения.



Четырежды (1962, 1966, 1967 и 1969 годы) Тер-Ованесян становился обладателем лучшего результата сезона в мире в прыжках в длину.



Сам Тер-Ованесян считает, что своим долголетием в спорте и участием в пяти Олимпиадах он обязан многоборью. К примеру, в матчевой встрече сборных СССР и США в 1959 году он представлял страну в качестве десятиборца.



В августе 2013 года был удостоен специальной награды Fair Play (приблизительный перевод «Честная игра») от международного комитета Fair Play и IAAF, вручённой во время проведения в Москве 14-го Чемпионата Мира по легкой атлетике.



Был дважды женат. Первой женой была Маргарита Емельянова. В этом браке родились сын Игорь (1963) и дочь Карина (1967). Второй брак — с Ольгой Клейн. В 1982 году в их семье родилась дочь Яна.

Материалы об Игоре Тер-Ованесяне

Игорь Арамович Тер-Oванесян

Биография Игоря Тер-Ованесяна на сайте peoples.ru

Биография Игоря Тер-Ованесяна на сайте

Интервью с Игорем Тер-Ованесяном. «Культура», 17.05.2018

Игорь Тер-Ованесян: Самый крутой советский прыгун

Пять Олимпиад Игоря Тер-Ованесяна

Статья об Игоре Тер-Ованесяне в Википедии


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Добавлено: 19 май 2018 в 10:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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