Меркель в Китае обсудит торговую политику

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в КНР запланирован на 24-25 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина Германии.

Политик во время поездки обсудит вопросы торговли. Обе стороны привержены правилам Всемирной торговой организации. Также планируется затронуть тему сотрудничества Китая и Германии.

Представитель правительства ФРГ сообщила, что Меркель встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном. На второй день визита канцлер планирует посетить город Шэньчжэнь, где примет участие в церемонии открытия хаба германо-китайской внешнеторговой палаты. Также политик посетит завод Siemens.