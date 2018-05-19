МИД Германии отметил прогресс в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что видит прогресс в отношениях между ФРГ и Россией.

Об этом сообщает издание Saarbruecker Zeitung.

Как отметил Маас, на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым они обсудили межвузовские и научные проекты а также условились проводить регулярные встречи по безопасности на уровне первых заместителей глав МИД. Также стороны договорились о о встрече по Украине в «нормандском формате».

Глава германского МИД подчеркнул, что заботится об укреплении установленных между странами связей.