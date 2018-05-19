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Миллиардер Джим Роджерс не увидел риска в антироссийских санкциях


Добавлено: 19 май 2018 в 10:36, Категория: Новости на сегодня
Миллиардер Джим Роджерс не увидел риска в антироссийских санкциях

Глава Roger Holdings Inc. инвестор Джим Роджерс заявил Bloomberg, что увеличил вложения в Россию, так как не боится никаких санкций.

Миллиардер отметил, что запретительные меры не могут причинить особого вреда, тем более, что многие страны не обращают на них внимания. Сам Роджерс увеличил объем инвестиций в краткосрочные рублевые облигации уже после того, как американские власти расширили антироссийские санкции. Он также отметил, что бояться нечего, когда цены на нефть обновили максимум 2014 года.

«Рубль находится под давлением из-за санкций. Вот о чем люди думают на этой неделе, это кратковременное явление, но в долгосрочной перспективе эффект будет не особенно большим», — заявил Роджерс агентству.

С ним согласны Патрик Цвайфель и Николай Марков из Pictet Asset Management. Они заявили РБК, что государственные финансы находятся «в отличной форме», и Россия оправится от воздействия санкций.


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Добавлено: 19 май 2018 в 10:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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