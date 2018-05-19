Молдавско-приднестровский конфликт: на повестке дня вопрос независимости

Процесс мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта не стоит на месте. Недавно стало известно, что итальянское председательство ОБСЕ пригласило участников переговорного процесса провести 29-30 мая в Риме встречу в формате «5+2».

Ожидается, что в ходе встречи будет подведён итог выполнения Кишинёвом и Тирасполем достигнутых ранее договорённостей и определятся новые направления для дальнейшей нормализации отношений.

Наблюдатели и посредники настроены оптимистично, а в ОБСЕ процесс урегулирования уже называют «историей успеха».

Благодушно-радостный настрой нарушило высказывание президента ПМР Вадима Красносельского: «Нельзя говорить о каком-либо политическом урегулировании. Никто к этому не готов».

Нет, это не демарш и не срыв попыток примирения. Это — самый трезвый взгляд на фоне поспешных выводов и «головокружения от успехов», а также демагогии и лицемерия. Действительно, ряд важных гуманитарных вопросов — об образовании, землепользовании, перемещении — решен.

Но основную причину конфликта — независимый статус Приднестровья — молдавская сторона не то, что обсуждать, — в принципе замечать не желает.

До сих пор на правом берегу Днестра встречается странный топоним «приднестровская область Молдовы», словно над Тирасполем развевается молдавский флаг. Словно 26 лет назад в ходе жестоких боёв приднестровцы не отстояли свой выбор в пользу суверенного государства…

Отрицать этот очевидный факт бессмысленно — он просто есть, нравится кому-то или нет. Для того, чтобы вылечить болезнь, сперва нужно признать её существование.

Для того, чтобы разрешить приднестровский конфликт, нужно признать его суть — независимый статус Приднестровья.

Пока этого не сделано, сколько раундов переговоров не проводи и договоров не заключай — грош им цена, ведь у молдавской стороны по-прежнему виды на левый берег Днестра. О каком урегулировании тогда может идти речь?

Участники предстоящей встречи в Риме должны помнить это, приступая к переговорам. В противном случае, вместо настоящего примирения всё в очередной раз ограничится «косметическими мерами», не решающими главную проблему.

Екатерина Бородина, для «Русской Весны»