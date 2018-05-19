Москвичи и гости столицы стали свидетелями старинного ритуала прощания солдат Преображенского полка с Боевым знаменем части

Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ритуал прощания солдат Преображенского полка с Боевым знаменем части

В Александровском саду в Москве состоялась церемония увольнения в запас военнослужащих отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Сотни москвичей и гостей столицы стали свидетелями старинного ритуала прощания военнослужащих с Боевым знаменем части.

Командир полка полковник Дмитрий Стреха вручил ведомственные награды, знаки отличия и ценные подарки проявившим себя за год службы сержантам и солдатам, а также пожелал им новых успехов и достижений в жизни. Ряд военнослужащих приняли решение продолжить военную службу и уже подписали контракт. В скором времени они будут назначены на воинские должности.

Церемония увольнения завершилась богослужением и традиционным торжественным маршем. Образцовый военный оркестр исполнил для гостей церемонии свои лучшие композиции.

Военнослужащих встретили родные, близкие и друзья, к поздравлениям присоединились ветераны боевых действий и военной службы, а также воспитанники московского отделения Юнармии.

Справочно:

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа привлекаются к государственным мероприятиям на высшем уровне, осуществляют воинские ритуалы, являются традиционными участниками Парада Победы на Красной площади.