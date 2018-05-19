Началась трансляция свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл

Российская социальная сеть «Одноклассники» совместно с BBC Worldwide начала трансляцию церемонии бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Свадьба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в 12:00 (14:00 мск). Со стороны невесты на свадьбе будут присутствовать ее лучшая подруга индийская актриса Приянка Чопра, некоторые партнеры по сериалу «Форс-мажоры», Оливия Палермо, теннисистка Серена Уильямс и стилист Джессика Малруни. Отец Маркл не сможет приехать из-за проблем со здоровьем.

Принц Гарри пригласил на свадьбу чету Бэкхем и актрису Марго Робби.

В празднике примут участие Элтон Джон, Эд Ширан, Элли Голдинг и Крис Мартин.

По традиции, в день свадьбы королева Великобритании Елизавета II пожаловала своему внуку принцу Гарри титул, он стал герцогом Сассекским.