Начальник войск РХБ защиты ЦВО встретился с главой Мордовии

Начальник войск радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа генерал-майор Валерий Васильев встретился с главой Мордовии Владимиром Волковым.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы взаимодействия в сфере военно-патриотического воспитания молодежи. Глава Республики обратился с ходатайством к командующему Центрального военного округа о проведении в Саранске для учащихся школ, в том числе юнармейцев и кадетов, выставки новейших образцов вооружения и военной техники.

В рабочей встрече принял участие военный комиссар Республики Мордовия Игорь Тихомиров.