Начался первый этап испытаний головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган»

Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Ураган», относящийся к кораблям нового поколения, вышел с достроечной набережной судостроительного завода «Пелла» (Санкт-Петербург) и приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний в акватории Ладожского озера.

В ходе испытаний проверяются характеристики и функционирование двигательных установок, систем связи, навигации, радиотехнического вооружения. Также, планом испытаний предусмотрена проверка бортового палубного оборудования, в том числе и штатных швартовных устройств. За время нахождения в акватории Ладожского озера будет произведена комплексная проверка целого ряда систем жизнеобеспечения корабля. На борту МРК «Ураган» находится экипаж, прошедший подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге и сдаточная команда предприятия «Пелла».

Планируется, что после завершения всех этапов испытаний малый ракетный корабль «Ураган» летом будет принят в состав Балтийского флота.

Малые ракетные корабли проекта 22800, спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз», имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость хода свыше 30 узлов. Они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. На кораблях этого проекта двигательная установка российского производства. Среди преимуществ малых ракетных кораблей - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабль сможет выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль.

Планируется, что серия из 6 малых ракетных кораблей проекта 22800, построенная на предприятии «Пелла», поступит на вооружение надводных сил Балтийского флота в период до 2021 года.