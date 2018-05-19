Национальный траур по жертвам авиакатастрофы объявили на Кубе

Госсовет Кубы сообщил, что в стране объявлен национальный траур по погибшим при крушении авиалайнера Boeing 737 возле столицы.

Официальный траур объявлен с шести утра 19 мая до 12 ночи 21 мая.

18 мая пассажирский самолет со 110 людьми на борту направился из Гаваны в Ольгин. Он разбился сразу после взлета. Из четырех обнаруженных выживших на данный момент остались два человека. Ранее мужчина и женщина скончались в госпитале. За двумя пострадавшими продолжают следить специалисты. Их состояние тяжелое.

Спасатели еще не обнаружили черные ящики. Причины происшествия выявит специальный комитет, созданный на Кубе.

Для авиакомпании Cubana de Aviacion это первая катастрофа с 1999 года.