Нападение террористов на церковь в Грозном, — подробности (+ВИДЕО)

Двое сотрудников полиции и один прихожанин погибли при нападении боевиков на церковь в Грозном.

Восстановлена картина нападения на церковь в Грозном:

Группу из четырёх боевиков заметил патруль, дежуривший недалёко от храма. Бойцы, откомандированные из Ханкалы, обратили внимание на парней, которые шли прямо посреди улицы с обрезом, об этом сообщает телеграм-канал mash.

После требования остановиться и сложить оружие, начался бой. У преступников при себе оказался не только обрез, но и взрывпакеты с коктейлями Молотова.

Бой быстро переместился во двор храма. Боевик метнул взрывпакет, — пострадал простой прихожанин. Во время перестрелки также были смертельно ранены двое ханкалинских бойцов.

Позже батюшка не сумел сразу опознать своего погибшего прихожанина. Оказалось, что мужчина приехал из другого региона и в первый раз пришел в этот храм.

В ходе завязавшегося боя все преступники были ликвидированы, - им так и не удалось попасть внутрь храма. Всем им на вид — от 17 до 22 лет. При себе у них нашли не только бомбы и коктейли Молотова, но и ножи.

На месте происшествия проводятся оперативные мероприятия, работает следственная бригада.