Названы сексуальные фантазии по знакам зодиака

Астрологи назвали сексуальные фантазии по знакам Зодиака.

Давно не секрет, что на характер и внутренний мир человека влияет то, под каким созвездием он родился. Многие из нас имеют свои сексуальные фантазии, о которых мечтают в тайне. И в этом нет ничего плохого. Проверьте, совпадают ли сексуальные грезы в вашей голове с теми, что говорят о вас звезды.

Овны: Их сексуальная фантазия безгранична. Когда они обретут семью, то захотят «пометить» в квартире все уголки: кухня, ванна, стол, подоконник. И так многочисленное количество раз. Овны никогда не успокоятся. Звезды говорят, что идеальными любовниками для них являются Скорпионы и Львы. Стремление расширить сексуальные границы и комбинированная сексуальная энергия создадут химию в их отношениях.

Телец: рожденные под этим созвездием стремятся угодить половому партнеру, подстраиваются под него. Скрупулезно изучают «хотелки» своего любовника, чтобы доставить ему невероятное наслаждение. Поцелуи и ласки – идеальные развлечения для Тельцов. Идеальным половым партнером для них является Рак.

Близницы те еще затейники. Секс втроем? Легко! Они невероятно универсальные любовники. Легко учатся новому, податливые. Лучшим партнером в постели для них являются Стрельцы.

Раки неисправимые романтики. Лепестки роз, свечи, приглушенный свет и прочий антураж – идеальная сексуальная фантазия для Раков. Для них очень важна прелюдия. Если этому этапу секса вы не уделите должного внимания, ничего хорошего не получится. Идеальными партнерами для них станут Девы и Тельцы.

Лев полная противоположность Тельцам. Если последний стремится отдавать, то Львы привыкли доминировать, и в постели в том числе. Для них прежде всего собственное удовольствие. Львам в постели будет не просто хорошо, а отлично со Скорпионом или другим Львом.

Девы имеют один недостаток: нарисуют в воображении идеальную картинку секса, но если что-то не пойдет по плану, удовольствия не получат. Звезды рекомендуют им перестать все контролировать, довериться партнеру, расслабиться и получить максимум удовольствия. А доставить его сможет Стрелец.

Весы в сексе многогранны. Они легки на подъем, быстро заводятся и любят эксперименты. Звезды советуют попробовать станцевать стриптиз. Весы во всем ищут баланс, терпеть не могут противостояния. Им идеально подойдет половой партнер, рожденный под знаком Близнецов.

Скорпион – это скорость, напор и страсть. Они стопроцентный доминат в кровати. Впрочем, скорость – это и недостаток Скорпионов. Они быстро заводятся, но и быстро остывают. Их идеальная сексуальная фантазия – спонтанный секс. О нем они думают всегда, даже на работе во время совещания. Осуществить все фантазии Скорпиона идеально может Овен.

Стрельцов астрологи называют забавными сексуальными партнерами. Их сексуальная фантазия – секс сопряженный с опасностью. Они способны валяться на полу в холе, одновременно есть пиццу, заниматься любовью и смеяться над нелепостью ситуации. Помочь осуществить все запросы Стрельца могут Овны и Львы.

Козероги – это еще один знак, который занимается сексом по книжкам. Хотя в них заложена невероятная сексуальность. Помогут ее разбудить Овны, Стрельцы и Львы. Они станут идеальными любовниками для Козерога.

Водолей на протяжении всей жизни жаждет новых эмоций и сексуальных развлечений. Он тот еще затейник, говорят об этом знаке звезды. Среди рожденных под этим созвездием встречаются много специфичных людей со специфичным вкусом. Любят сексуальные игрушки, имеют различного рода фетиши. Идеальными для них станут Близнецы.

Рыбы – подчинение их второе «я». Как и Тельцы, они стремятся, прежде всего, доставить удовольствие половому партнеру. Свои же сексуальные фантазии озвучивают редко. А они у них имеются. Ролевые игры, как пример одной из них. Отличными любовниками Рыбы станут для Водолеев и Весов.