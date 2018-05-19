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Несмотря на брутальную внешность, Мамай был ранимым мягким человеком, — Бородай (ФОТО)


Добавлено: 19 май 2018 в 10:52, Категория: Новости на сегодня
Несмотря на брутальную внешность, Мамай был ранимым мягким человеком, — Бородай (ФОТО)

Экс-премьер ДНР рассказывает о майоре Олеге Мамиеве, командире батальона «Пятнашка», погибшем 17 мая на авдеевской промке под Донецком.

— Есть ли у вас информация о том, как и где погиб Олег? После ранения, как мы знаем, он попал на операционный стол. Почему врачи не смогли спасти ему жизнь?

— Начну с последнего вопроса. Не смогли спасти, потому что ранения были несовместимы с жизнью. Тяжелые ранения в живот, в грудь, в голову. Говорят, что попал под АГС.

Расстояние от украинских позиций небольшое — буквально 70–80 метров. Мы ведь с вами неделю назад — 11 мая — были на этой позиции и видели, что противник рядом.

А то, что там летает постоянно, то тут, увы, ничего не поделаешь — закон войны. Во время нашей последней встречи, помните, он говорил нам, что постоянно несет тут потери 200-ми и 300-ми. К сожалению, это правда. Сейчас в списках потерь оказался и он.

— Он был смертельно ранен вечером 17 мая?

— Да. Точного времени я не знаю. В последние недели обстрелы наших позиций стало обыденным делом.

— Сегодня утром я разговаривал с руководителем крымского отделения СДД Дмитрием «Морячком». Из разговора я понял, что тело Мамиева доставят на родину — в Северную Осетию.

— Действительно, хоронить Олега будут на родине. Подробности пока мне неизвестны. Мне также пока неизвестно и точное место, где тело будет предано земле. Если нужна будет организационная и техническая помощь, мы ее безусловно окажем. У нас там есть представительство, и наш представитель там уже работает.

— Как вы познакомились с Мамаем?

— Познакомился с ним весной 2014 года. Честно говоря, при каких обстоятельствах не помню. Тогда он находился при Александре Ходаковском в батальоне «Восток» и был кем-то вроде начальника службы безопасности и адъютанта.

Ходаковский чувствовал себя в присутствии Мамая максимально надёжно, поэтому они почти всегда были вместе. Редко расставались. Мамай практически всегда знал о тайнах и секретах командира «Востока».


© РИА Новости, Михаил Воскресенский

Через некоторое время между Мамаем и Ходаковским наступило сильное охлаждение в отношениях.

— Из-за чего?

— Из-за действий Ходаковского. Я считаю, что говорить сейчас на эту тему неуместно. В общем, в 2014 году через 2–3 месяца после начала активной фазы боевых действий пути Мамая и командира «Востока» разошлись.

Потом Олег вышел на некоторое время в Россию. В 2015 году он стал одним из учредителей Союза добровольцев Донбасса и членом совета командиров СДД.

— Он был 26 мая 2014 года в донецком аэропорту?

— Он сражался и там. Некоторое время спустя участвовал и в неудачной попытке захвата КПП «Мариновка» на украинско-российской границе. Едва там не погиб. Вместе с Ходаковским они вдвоем вытаскивали раненного бойца. Ситуация тогда была очень сложная — Олег получил ранение. Был задет глаз и повреждена рука.

— Каким человеком он был?

— Несмотря на свою брутальную внешность и легкую угрюмость, он был человеком очень добрым и, на самом деле, мягким и исключительно ранимым.

Поскольку Мамай был человеком чести, очень блюдущим свою репутацию, то я всегда предупреждал своих штабных работников: с Мамаем не шутить, Мамай может обидеться, Мамая обижать нельзя.

Олег был близким всем нам человеком. Все знали эти его слабости и периодически над ним подтрунивали. Я с ним никогда не ссорился, а вот его конфликты с другими добровольцами мне приходилось периодически урегулировать.

Причем, надо сказать, что Мамай ничего не говорил в ответ людям, он просто на них обижался и замыкался в себе на некоторое время. Потом его приходилось тормошить: Олег, что такой грустный, что случилось?

Он в ответ: ничего, ничего, Юрьич. Потом, конечно, начинает рассказывать о том, на кого обиделся.

Мамай был добрый как ребенок. Не в смысле — инфантильный, а в смысле — ранимый и добрый. Он был светлым человеком.

Лучше всего для его характеристики подходит слово «трогательный». Он был сильным, смелым, самостоятельным человеком, но при этом очень трогательным.

— Мы знаем, что последняя его должность в ДНР — командир знаменитого батальона «Пятнашка». Как он попал в это подразделение, ведь он к тому моменту больше не воевал в Донбассе.

— Его позвал на тот момент командир «Пятнашки» — Ахра Авидзба, чтобы Олег помог ему командовать батальоном. Не помню, то ли в конце 2016-го это было, то ли в начале 2017 года. Постепенно Ахра отошел от командования «Пятнашкой», и Мамай занял его место, став для своих бойцов непререкаемым лидером. С тех пор Олег находился в ДНР, хотя часто приезжал в Россию.

— СДД будет помогать вдове и маленькому сыну Мамиева?

— Конечно, мы поможем. Я думаю, что и многие другие будут рады оказать помощь семье Олега Мамиева.

Олег был человеком, которого очень многие любили, и его семья не останется без поддержки.

Александр Чаленко

«Украина.ру»


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Добавлено: 19 май 2018 в 10:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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