Новые фото беременной Рэйчел Вайс

Не так давно 48-летняя Рэйчел Вайс и 50-летний Дэниел Крейг объявили общественности о том, что станут родителями. Теперь папарацци не дадут им прохода, ведь новые фотографии звезд очень ценны. Фотографы постоянно находятся у квартиры в Нью-Йорке. Усилия были вознаграждены и в сеть попали новые фото беременной Вайс и Крейга.



Не так давно Рэйчел посетила студию программы The Late Show, где рассказала о течении беременности. «Сейчас я чувствую себя довольно хорошо. Первые четыре месяца были другими, но теперь все отлично», — поделилась Вайс с ведущим программы Стивеном Колбером.

Напомним, что Рэйчел лично объявила о беременности журналистам. «Мы с Дэниелом безумно счастливы. У нас будет ребенок. Мы не можем дождаться встречи с ним или с ней — это загадка для нас», — сказала Вайс, добавив при этом, что в ближайшее время собирается посетить одно из светских мероприятий.

Малыш станет первым совместным ребенком для пары — сейчас у каждого из них есть дети от предыдущих браков. В начале нулевых Вайс была помолвлена с режиссером Дарреном Аронофски, а в 2006 году у них родился сын Генри. У Крейга же есть взрослая дочь от первого брака с Фионой Лаудон — 25-летняя Элла.



Будущие супруги познакомились в 2010 году на съемках фильма «Дом грез» и спустя шесть месяцев с начала романа тайно поженились.

«Я не думала, что выйду замуж. У меня не было такой цели. К счастью, я стала женой в зрелом возрасте», — рассказывала раннее актриса о браке с Крейгом в интервью The Evening Standard

Вайс одна из тех, кто свою личную жизнь не афиширует и старательно скрывает. Объясняет она это так: «Ты должен защищать свой брак. Когда вы молоды, рассказываете подругам все. Одно из величайших удовольствий зрелого возраста — отсутствие потребности делиться всем сокровенным. После свадьбы дверь в личную жизнь закрывается от чужих глаз», — пояснила актриса.

Помимо отношений с мужем, о сыне актриса говорить в интервью также не любит. «Он не выбирал маму, которая всегда на виду, поэтому я держу его подальше от своей работы», — сказала Вайс.