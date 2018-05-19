Новый Камеди Вумен - Лучшее (18.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 17:27 ,

Шоу Comedy Woman. Лучшее последний выпуск 18 мая. Пернатым города Перт угрожает мокруха: владелец ресторана 3Sheets вооружил своих клиентов водяными пистолетами. Теперь чайки не смогут вдоволь полакомиться чужой едой. Джеки Чан сменил амплуа. Знаменитый актер приобрел четыре разрушенные постройки эпохи династий Цин и Мин. Здания будут перемещены по частям и воссозданы в провинции Аньхой в первозданном виде. Такого апдейта шоу не видело со времен своего последнего сезона. Будет все: новые декорации, новый зал, новые номера, и главное – новая кровь, которая взорвет сознание зрителя.



