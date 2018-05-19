Около 60 тысяч машин Porsche отзовут из ФРГ из-за проблем с контролем выбросов

Немецкое ведомство по автомобильному транспорту распорядилось отозвать почти 60 тысяч машин Porsche с дизельными двигателями. Это связано с тем, что в них ПО не работает правильно, а именно неверно показывает выброс вредных веществ (данные ниже).

Согласно данным журнала Spiegel, отзовут 53 тысячи машин Macan и 6,8 тысяч автомобилей Cayenne с двигателем 4,2 литра.

Porsche относится к автоконцерну Volkswagen. Ранее его обвинили в том, что произведенные автомобили отвечают экологическим нормам только формально. Сообщили, что на деле показатели были больше установленного предельного уровеня загрязнения воздуха в почти в 40 раз.

В свою очередь, компания Toyota отозвала из Соединенных Штатов около 22 тысяч автомобилей Camry и Lexus из-за технических неполадок, которые могут стать причиной возгорания.