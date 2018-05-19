Мой единственный сыночек! И других деток в ближайшее время не предвидится. Дорогие мои, я не беременна! Давайте прекратим это сумасшествие с поздравлениями. Это даже не красиво как-то, утверждать о том, чего нет. И тем более поздравлять. Пришлось удалить сотню комментариев, чтобы не распространять это заблуждение. Если женщина не скелет и предпочитает свободную одежду, это не значит, что она в положении. Не стоит чужим людям лезть под кожу. Я не знаю, решимся ли мы на второго, и когда это будет. Нам пока и так хорошо. Мы счастливы и вам желаем того же.
АктуальноДОСААФ России и правительство Якутии заключили соглашение о сотрудничестве - 11:41 Юля Самсонова вспоминает свой первый визит на «Дом 2» - 11:49 Британская корона: Контроль над транснациональными корпорациями и мировыми - 11:55 Ученые NASA изучают фиолетовое Солнце - 11:56 Украинские журналисты: Эта травля уже стала нормой. Им можно все! - 12:06 Голикова заплакала во время выступления в Госдуме (ВИДЕО) - 12:07 Лория и Брызгалов не сыграют за "Анжи" в стыковых матчах из-за травм - 12:13 Воля крымчан - закон: Клинцевич ответил на заявление Канады о Крымском мосту - 12:14 Невеста или принцесса: стоит ли искать отличия? - 12:30 68 региональных депутатов оказались за чертой бедности - 12:33 Минстрой обяжет ставить «умные» счетчики в новых домах - 12:34 В гробнице римской эпохи в Болгарии нашли панцири черепах - 12:34 Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях - 12:34 В Краснодар поступил новейший мобильный автономный комплекс отбора граждан на - 12:35 Пашинян предложил списать штрафы за нарушение ПДД - 12:35 Госдума отложила второе чтение законопроекта об ответственности за санкции - 12:35 В Турции прошел конкурс Miss Apollon 2018 - 12:42
Новости » Шоу-бизнес » Ольга Гажиенко опровергла слухи о беременности
Ольга Гажиенко опровергла слухи о беременности
Добавлено: 19 май 2018 в 10:55, Категория: Шоу-бизнес
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 19 май 2018 в 10:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
На «Нижегородском теплоходе» для ВМФ России в один день спустили на воду два и заложили еще два больших гидрографических катера
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
Наталия Орейро спела на русском к ЧМ-2018 (ВИДЕОКЛИП) - 09:35 Виктор Литвинов и Таня Мусульбес поддерживают хорошие отношения с другими парами проекта - 09:28 Китай впервые показал оскал России: Москва получила тревожный сигнал - СМИ - 09:19 Медики рассказали, как с помощью лимона бороться с раком груди - 09:02 «Вторжение в Россию обернется для вас кошмаром»: западное издание обратилось к потенциальным - 08:34 Китай и США: Трамп выполнит свои обещания (ВИДЕО) - 08:28 Антонов: ПБК ЦСКА должен показать свое лицо в матче за бронзу Евролиги - 08:00 Два фаната "Атлетико" встретились на одном и том же месте с интервалом в 32 года - 07:56 Начался первый этап испытаний головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган» - 07:55 Япония хочет усилить безопасность в Тихоокеанском регионе - 07:48 Астрономы обнаружили самые старые звезды во Вселенной - 07:20 Ждали давно в Киеве: Владимир Путин озвучил условие транзита газа через Украину - 06:47 Около 60 тысяч машин Porsche отзовут из ФРГ из-за проблем с контролем выбросов - 06:42 «День погромов»: новый праздник для украинцев - 06:06
Последние новости
Суворовцы Санкт-Петербурга победили во всероссийском конкурсе, предложив новый дорожный знак - 11:35 Порошенко заявил, что 70 процентов украинцев поддерживают вступление в ЕС - 11:34 Пришельцы без крыльев пролетели быстрее самолета над Чебаркулем - 11:14 Ольга Гажиенко опровергла слухи о беременности - 10:55 Несмотря на брутальную внешность, Мамай был ранимым мягким человеком, — Бородай (ФОТО) - 10:52 Стрельба в Техасе: число погибших возросло - 10:48 Миллиардер Джим Роджерс не увидел риска в антироссийских санкциях - 10:36 Порошенко поделился своими планами на Крымский мост - 10:34 Клуб НХЛ "Питтсбург" подписал контракт с финским защитником Юусо Риикола - 10:07 Вексельберг сократил долю в швейцарских компаниях - 10:00 Мемория. Игорь Тер-Ованесян - 10:00 Власти Техаса назвали имя подозреваемого в стрельбе в школе - 10:00 Крушению лайнера на Кубе предшествовал «странный разворот» - 10:00