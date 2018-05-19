Ольга Гажиенко опровергла слухи о беременности

Мой единственный сыночек! И других деток в ближайшее время не предвидится. Дорогие мои, я не беременна! Давайте прекратим это сумасшествие с поздравлениями. Это даже не красиво как-то, утверждать о том, чего нет. И тем более поздравлять. Пришлось удалить сотню комментариев, чтобы не распространять это заблуждение. Если женщина не скелет и предпочитает свободную одежду, это не значит, что она в положении. Не стоит чужим людям лезть под кожу. Я не знаю, решимся ли мы на второго, и когда это будет. Нам пока и так хорошо. Мы счастливы и вам желаем того же.