Останки загадочного морского чудища обнаружены на мексиканском пляже

На пляже мексиканского города Масатлана, что в штате Синалоа, местная жительница Беатрис Моралес Акуньи наткнулась на останки странного морского животного, похожего на настоящего монстра.

Как сообщает источник, отдыхающие на пляже не приближались к ним, полагая, что это корабельные снасти.

Беатрис сфотографировала странную находку и опубликовала снимок на своей странице в соцсети, решив поинтересоваться у пользователей интернета, что они думают по этому поводу. Как обычно, мнения разделились. Кто-то решил, что это существо – мурена, кто-то – морской змей. К общему мнению комментаторы так и не пришли, их спор продолжается.