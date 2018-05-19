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Партия «Альтернатива для Германии» подала в суд на Меркель


Добавлено: 19 май 2018 в 16:28, Категория: Новости на сегодня
Партия «Альтернатива для Германии» подала в суд на Меркель

Юрист немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Брандер рассказал газете Zeit о поданной 14 апреля в конституционный суд жалобе на канцлера Ангелу Меркель.

В документе говорится о нарушении прав бундестага, допущенном при разработке правительством миграционной политики. Партия также потребовала проверить принятое в сентябре 2015 года решение Меркель об открытии для беженцев границы с Австрией.

«Эта жалоба может изменить мир. И она изменит мир, если приведет к желаемому результату», — заявил Брандер. По его мнению, в случае ожидаемого решения Ангела Меркель вынуждена будет в кратчайшие сроки покинуть свой пост.

Напомним, лидеры правой партии «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд и Алиса Вайдель еще в 2017 году призывали Меркель уйти в отставку.

В начале мая Орден францисканцев наградил канцлера ФРГ «Лампадой мира» за ее усилия в помощи и приеме беженцев.


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Добавлено: 19 май 2018 в 16:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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